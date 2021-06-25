Kocaeli'de sinir krizi geçiren kişi evini ateşe verdikten sonra kendisini içeri kilitledi - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazım Karabekir Mahallesi Şahin Sokak'ta üvey babasına ait 3 katlı binanın birinci katında yaşayan Maşallah E, bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirerek evini ateşe verdi.

Kocaeli 'nin Darıca ilçesinde evini ateşe verdikten sonra kendini içeri kilitleyen kişi, polisin ikna çabası sonrası teslim oldu.

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