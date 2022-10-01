Kocaeli'de "sinyal verme" tartışması kavgaya döndü! Yumrukların havada uçuştuğu olay kameralara yansıdı - Son Dakika
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Kocaeli'de "sinyal verme" tartışması kavgaya döndü! Yumrukların havada uçuştuğu olay kameralara yansıdı

01.10.2022 13:16

Kocaeli'de motosikletli kurye ile otomobil sürücüsü arasında sinyal verme üzerine başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Hüsnü Efe Caddesinde 29 Eylül günü meydana gelen olayda cadde üzerinden geçen otomobil ile bir işletmenin motosikletli kuryesi arasında sinyal verme tartışması yaşandı.

KURYENİN ARKADAŞLARI DAHİL OLDU, KAVGA BÜYÜDÜ

Otomobildeki 4 kişi ile kurye arasındaki kavgaya, kuryenin çalıştığı işyerindeki arkadaşları da dahil oldu. Onlarca kişinin karıştığı kavga, çevredeki vatandaşlar ve bölgeye sevk edilen polis ekiplerince güçlükle ayrıldı.

Sinyal verme kavgasında onlarca kişi birbirine girdi: O anlar kamerada

SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA

Çok sayıda kişinin birbirine girdiği kavga, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavganın kurye ile otomobildekiler arasında başladığı, sonradan büyüdüğü, polis ekiplerinin ve çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sinyal verme kavgasında onlarca kişi birbirine girdi: O anlar kamerada
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Kaynak: İHA

Eylül, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de 'sinyal verme' tartışması kavgaya döndü! Yumrukların havada uçuştuğu olay kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de "sinyal verme" tartışması kavgaya döndü! Yumrukların havada uçuştuğu olay kameralara yansıdı - Son Dakika
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