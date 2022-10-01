Kocaeli'de "sinyal verme" tartışması kavgaya döndü! Yumrukların havada uçuştuğu olay kameralara yansıdı

Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi Hüsnü Efe Caddesinde 29 Eylül günü meydana gelen olayda cadde üzerinden geçen otomobil ile bir işletmenin motosikletli kuryesi arasında sinyal verme tartışması yaşandı.

KURYENİN ARKADAŞLARI DAHİL OLDU, KAVGA BÜYÜDÜ

Otomobildeki 4 kişi ile kurye arasındaki kavgaya, kuryenin çalıştığı işyerindeki arkadaşları da dahil oldu. Onlarca kişinin karıştığı kavga, çevredeki vatandaşlar ve bölgeye sevk edilen polis ekiplerince güçlükle ayrıldı.

SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINDA

Çok sayıda kişinin birbirine girdiği kavga, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavganın kurye ile otomobildekiler arasında başladığı, sonradan büyüdüğü, polis ekiplerinin ve çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.