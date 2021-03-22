Kocaeli'de Sırbistan uyruklu tır şoförü aracında ölü bulundu - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Zeljko'nun öldüğünü tespit etti.

Kirazpınar Mahallesi'ndeki tır parkında Sırbistan uyruklu Pivarskı Zeljko'nun (44) ağzından kan geldiğini ve hareketsiz şekilde yattığını fark eden meslektaşı, durumu tır parkı görevlilerine bildirdi.

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