Kocaeli'de sis etkili oluyor - Son Dakika

Kocaeli'de kent merkezinde etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kent merkezinde, sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Sisin etkili olduğu İzmit, Kartepe, Başiskele ve Derince ilçelerinde sürücüler trafikte dikkatle ilerlerken yayalar ise iş yerlerine giderken zorluk çekti.
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunu kullanan sürücüler, zaman zaman güçlükle yol aldı.
Trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.
- Kaynak: AA
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