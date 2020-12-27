Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

27.12.2020 14:33

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve alkollü olan sürücü ile yanındaki kişiye para cezası uygulandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan ve alkollü olan sürücü ile yanındaki kişiye para cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Köşklü Çeşme Mahallesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapan polis ekipleri, Serkan Ç'nin kullandığı 16 AID 231 plakalı otomobili durdurdu.

Denetimde alkollü olduğu belirlenen, aracının muayenesi bulunmayan, maske takmayan ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmayan sürücü ile araçtaki Emirhan A'ya toplam 9 bin 460 lira para cezası kesildi, otomobil trafikten men edildi.

Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sürücü, kendisini görüntüleyen gazetecilerden çekim yapmamalarını istedi. Polislerden kaçmadığını aktaran Serkan Ç, kötü bir şey yapmadığını savundu.

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Para Cezası, Kocaeli, Polis, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza - Son Dakika


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