Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlaması

02.12.2020 21:01

Kocaeli, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü.

Kocaeli, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe büründü.

Kentin işlek güzergahlarından Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasındaki yürüyüş yolu, Alemdar ve Fethiye caddeleri ile çevresinde saat 21.00'den itibaren sessizlik hakim oldu.

Cumhuriyet Parkı, kentin simgelerinden tarihi Fevziye ve Yenicuma Camisi parkları ile Kent Meydanı sakin bir akşam geçirdi.

D-100 kara yolundan geçen araç sayısında azalma görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Cumhuriyet, Hürriyet, Fethiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika


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