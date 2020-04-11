Kocaeli'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti (2) - Son Dakika

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Kocaeli'de sokağa çıkma yasağını duyanlar büfe ve fırınlara akın etti (2)
27 dakika önce
YASAK BAŞLADI, SOKAKLAR BOŞALDIKoronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı kararı, Kocaeli kent genelinde uygulanmaya başlandı.
YASAK BAŞLADI, SOKAKLAR BOŞALDI
Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı kararı, Kocaeli kent genelinde uygulanmaya başlandı. Polis ve bekçiler, saat 00.00'ı gösterdiğinde insanların sokakta bulunmaması yönünde anonslar yaparak, dışarıda bulunan kişileri evlerine gönderdi. Kentin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Polis ekipleri, şehrin bazı noktalarında ekip otosu bekleterek sokağa çıkacak kişiler için önlem almaya devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:41 Kaynak: DHA
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