Kocaeli'de sokağa çıkma yasağının ikinci günü - Son Dakika

Kocaeli'de sokağa çıkma yasağının ikinci günü

KOCAELİ'de, sokağa çıkma yasağının ikinci gününde fırınlar araçlarla sokak sokak gezerek ekmek satışı yaparken, belediye görevlileri yolları yıkadı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, yasağın ikinci gününde Kocaeli'de her yerde sessizlik hakim oldu. Kentin normal zamanlarda adım atacak yer olmayan caddeleri tamamen boş kalırken, ekmek fırınlarının çalışanları gittikleri mahallelerde sokak sokak gezerek ekmek satışı yaptı.

Belediyelere bağlı temizlik ekiplerinin kent genelindeki temizlik ve dezenfekte çalışmaları da devam etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi'ne bağlı ekipler şehrin cadde ve sokaklarını yıkadı. Polis ekipleri ise sokağa çıkma yasağı nedeniyle uygulamalar yaparak, yollara çıkan araçların sürücülerin belgelerini kontrol etti.