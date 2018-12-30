Kocaeli'de Sokak Hayvanları Unutulmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
ekipleri, kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlere, sokak hayvanları için kuru mama bırakıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışı ile yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının unutulmadığı belirtilerek, kent ekosisteminde insanlarla yaşam hakkı olan sokak hayvanlarının sürekli kontrol altında tutulduğu bildirildi.
Periyodik bakımları yapılan sokak hayvanlarının su ve mama takviyesiyle aç bırakılmadığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda kar yağışının etkili olduğu kentte sokak hayvanlarına Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
ekiplerince kuru mama dağıtıldığı kaydedildi.
Açıklama, şöyle devam etti:
"Soğuk hava şartlarında ve karla kaplı alanlarda, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenebilmesi amacıyla büyükşehir belediyesi ekipleri kenti sokak sokak gezerek havyanlara kuru mama dağıtımı yapıyor. Çalışmalar kapsamında Umuttepe
, Kartepe
ve Ketenciler Barajı çevresindeki sokak hayvanlarına onlarca kilo kuru mama dağıtıldı."