Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Sokak Hayvanları Unutulmadı

Kocaeli'de Sokak Hayvanları Unutulmadı

46 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlere, sokak hayvanları için kuru mama bırakıyor.

Kocaeli'de Sokak Hayvanları Unutulmadı, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlere, sokak hayvanları için kuru mama bırakıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışı ile yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının unutulmadığı belirtilerek, kent ekosisteminde insanlarla yaşam hakkı olan sokak hayvanlarının sürekli kontrol altında tutulduğu bildirildi.

Periyodik bakımları yapılan sokak hayvanlarının su ve mama takviyesiyle aç bırakılmadığı aktarılan açıklamada, bu kapsamda kar yağışının etkili olduğu kentte sokak hayvanlarına Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince kuru mama dağıtıldığı kaydedildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

"Soğuk hava şartlarında ve karla kaplı alanlarda, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenebilmesi amacıyla büyükşehir belediyesi ekipleri kenti sokak sokak gezerek havyanlara kuru mama dağıtımı yapıyor. Çalışmalar kapsamında Umuttepe, Kartepe ve Ketenciler Barajı çevresindeki sokak hayvanlarına onlarca kilo kuru mama dağıtıldı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:46 Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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