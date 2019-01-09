Kocaeli'de Sokak Hayvanları Unutulmuyor
1 saat önce
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, soğuk ve kar yağışlı havada yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarına kuru mama dağıtıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
ekipleri, soğuk ve kar yağışlı havada yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarına kuru mama dağıtıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk havalarda sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Sokak hayvanları ekipler tarafından sürekli kontrol altında tutuluyor. Periyodik bakımları yapılan sokak hayvanlarına soğuk havalarda su ve mama takviyesi yapılıyor. Soğuk hava şartlarında ve karla kaplı alanlarda, yiyecek bulmada zorlanan sokak hayvanlarının beslenebilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri kenti sokak sokak gezerek hayvanlara mama dağıtımı yapılıyor. Çalışmalar kapsamında Umuttepe
, Kartepe
ve Ketenciler Barajı çevresindeki sokak hayvanlarına onlarca kilo mama dağıtıldı.
Kediler için sokak aralarına ve sokaklarda bulunan kedi evlerinin önlerindeki mama kaplarına yem bırakıldı. Çalışmalar kapsamında ağaçların etrafına ise kuşlar için yem atıldı. - KOCAELİ
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:41 Kaynak: İHA
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