Kocaeli'de sokak hayvanları unutulmuyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ile mücadele sürecinde sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, korona virüsle mücadele edilirken, sokak hayvanlarının bakım ve tedavilerinin yapılması için talimat verdi. Başkan Büyükakın, sosyal medyadan attığı mesajlarla da bu sevgisini dile getiriyor. Başkan Büyükakın, sosyal medyada yaptığı son paylaşımda, "Korona virüs ile mücadele süresince sokak hayvanlarımızın her zaman olduğu gibi her türlü tedavi ve bakımını yapmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - KOCAELİ