Kocaeli'de sokak kavgasında tek yumrukla nakavt - Son Dakika
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Kocaeli'de sokak kavgasında tek yumrukla nakavt

15.05.2022 15:42

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde adı belirlenemeyen bir kişinin, tartıştığı şahsı tek yumrukla bayılttığı görüntüler vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kavgayı kadınların ayırmaya çalıştığı o anlar bir hayli ilgi çekti.

Sokak üzerinde bilinmeyen bir sebeple iki kişi önce tartışmaya sonrasında kavga etmeye başladı. Kavga eden şahıslardan biri tek bir yumrukla karşısındaki kişiyi yere serdi. Yere yığılarak bayılan şahsa vatandaşlar müdahale etti.

KAVGA SEBEBİYLE TRAFİK BİR SÜRE DURDU

Bir diğer olay ise İzmit D-100 İstanbul istikametinde meydana geldi. Araçlarından inen iki grup, tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu, trafik ise kavga sebebiyle durdu. Kavgaya tutuşanları ise kadınlar ayırmaya çalıştı. Olaya ilişkin görüntüler vatandaşların telefonlarına yansıdı.

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Kocaeli, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de sokak kavgasında tek yumrukla nakavt - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: Kocaeli'de sokak kavgasında tek yumrukla nakavt - Son Dakika
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