Kocaeli'de sokak ve yaban hayvanları unutulmuyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sebze meyve hali ile pazarlardan toplanan artıklar doğada yaşayan hayvanlara yem haline getiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri sokak hayvanlarının yanı sıra dağlarda aç kalan hayvanlar için de çalışmalar yapıyor.

Soğuk hava şartlarında yiyecek bulmada zorlanan sokak hayvanlarının beslenebilmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kenti sokak sokak gezerek hayvanlara mama dağıtımı yapılıyor.

Haller Şube Müdürlüğü ve Zabıta Dairesi Başkanlığı personelince de sebze meyve hali ve pazarlarda oluşan satılamayan ve satılamayacak durumda olan meyve ve sebzeleri topluyor.

Düzenli bir şekilde poşetlenen pazar artıkları daha sonra günlük olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğüne teslim ediliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri de aldıkları pazar artıklarını samanla harmanlayarak belirledikleri bölgelerdeki yerlere bırakılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden aldığı pazar artıklarını bıraktıkları yerleri hayvan hareketliliğini takip ederek belirliyor.

Bu bölgelerde hayvanların ayak izlerini takip eden ekipler ayak izlerinin sıklaştığı bölgelere saman, Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı pazar artıkları ve yem bırakıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden aldığı 400 kilogram pazar artığına 200 kilogram saman ve 200 kilogram besi yemi ekleyerek, Kartepe ilçesi Suadiye Tabiat Parkı'nda belirlenen bölgelere bıraktı.