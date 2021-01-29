Kocaeli'de sokak ve yaban hayvanları unutulmuyor - Son Dakika

Kocaeli'de sokak ve yaban hayvanları unutulmuyor

29.01.2021 10:35
Kocaeli'de sokak ve yaban hayvanları unutulmuyor, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sebze meyve hali ile pazarlardan toplanan artıklar doğada yaşayan hayvanlara yem haline getiriliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sebze meyve hali ile pazarlardan toplanan artıklar doğada yaşayan hayvanlara yem haline getiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri sokak hayvanlarının yanı sıra dağlarda aç kalan hayvanlar için de çalışmalar yapıyor.

Soğuk hava şartlarında yiyecek bulmada zorlanan sokak hayvanlarının beslenebilmesi amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kenti sokak sokak gezerek hayvanlara mama dağıtımı yapılıyor.

Haller Şube Müdürlüğü ve Zabıta Dairesi Başkanlığı personelince de sebze meyve hali ve pazarlarda oluşan satılamayan ve satılamayacak durumda olan meyve ve sebzeleri topluyor.

Düzenli bir şekilde poşetlenen pazar artıkları daha sonra günlük olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğüne teslim ediliyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri de aldıkları pazar artıklarını samanla harmanlayarak belirledikleri bölgelerdeki yerlere bırakılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden aldığı pazar artıklarını bıraktıkları yerleri hayvan hareketliliğini takip ederek belirliyor.

Bu bölgelerde hayvanların ayak izlerini takip eden ekipler ayak izlerinin sıklaştığı bölgelere saman, Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı pazar artıkları ve yem bırakıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü ekipleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden aldığı 400 kilogram pazar artığına 200 kilogram saman ve 200 kilogram besi yemi ekleyerek, Kartepe ilçesi Suadiye Tabiat Parkı'nda belirlenen bölgelere bıraktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Zabıta Dairesi Başkanlığı, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de sokak ve yaban hayvanları unutulmuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım Zihinsel engelli genç kız, ailesinin birikimi olan altınları da alarak evden kaçtı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı "Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı Meteoroloji alarm verdi! Birçok ilde yoğun kar bekleniyor Defne Samyeli'ne büyük şok! Oturduğu evden çıkarılacak Eskişehir dünyanın en güvenli 8. şehri oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti         
10:23
Mesut'a lisans çıkması için Gustavo 700 bin euro, Serdar Aziz ise 2 milyon maaşında indirim yaptı Mesut'a lisans çıkması için Gustavo 700 bin euro, Serdar Aziz ise 2 milyon maaşında indirim yaptı         
10:17
Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı: Çok daha tehlikeli ve ölümcül Sağlık Bakanı Koca, Güney Afrika varyantı için uyardı: Çok daha tehlikeli ve ölümcül         
09:51
Son Dakika! 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor Son Dakika! 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor         
09:37
Hastanede korona tedbirlerini hatırlatan güvenlik görevlisini 20 kişi dövdü! Dehşet anları kamerada Hastanede korona tedbirlerini hatırlatan güvenlik görevlisini 20 kişi dövdü! Dehşet anları kamerada         
09:16
Nevşin Mengü'ye Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı         
08:10
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok         
00:35
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı Uzun süredir ortalarda görünmeyen Azerbaycan Genelkurmay Başkanı'nın görevden alındığı doğrulandı         
22:51
Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı Bisikletli tacizciye gençlerden sokak ortasında meydan dayağı         
18:45
Benzinlikte hırsızlık yapan adam, kadın müşterinin cinsel ilişki teklifini kabul edince yakayı ele verdi Benzinlikte hırsızlık yapan adam, kadın müşterinin cinsel ilişki teklifini kabul edince yakayı ele verdi         
17:45
İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu İki gündür haber alınamayan kadın, evinde uyurken bulundu         
15:47
Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk'un açıkladığı 15 Şubat'ı erken bulan Bilim Kurulu 15 Mart'ı önerdi         
15:40
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini Erdoğan'ın üstünü çizdiği Mehmet Şimşek, sessizliğini "aşı milliyetçiliği" paylaşımıyla bozdu         
15:25
16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi 16 yaşındaki genç kız, TikTok videosu çektiği sırada silahlı bir saldırgan tarafından katledildi         
14:47
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi         
13:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 10:43:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocaeli'de sokak ve yaban hayvanları unutulmuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei