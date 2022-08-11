Kocaeli'de sokaklar şiddetli yağış sonrası adeta göle döndü - Son Dakika
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Kocaeli'de sokaklar şiddetli yağış sonrası adeta göle döndü

11.08.2022 15:56

Kocaeli'de sokaklar şiddetli yağış sonrası adeta göle döndü Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Özen Sokak, yağmurdan sonra adeta göle döndü.

Kocaeli'de sokaklar şiddetli yağış sonrası adeta göle döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Özen Sokak, yağmurdan sonra adeta göle döndü. Hızlıca yükselen sular, yağmurun durması ve ekiplerin müdahalesiyle evlere girmedi. Tahliye çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde şiddetli sağanak Özen Sokak'ı da vurdu. Yağmur sularının sokağı doldurmasıyla, bölge adeta göle döndü. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yağmurdan dolayı evleri su basmasına ramak kaldı.

Ekiplerin çalışmaları ve yağmurun durmasıyla sokaktaki evler baskın ya da hasar almaktan kurtuldu. Sokağı dolduran suyu tahliye etmek için çalışmalar devam ediyor.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de sokaklar şiddetli yağış sonrası adeta göle döndü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de sokaklar şiddetli yağış sonrası adeta göle döndü - Son Dakika
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