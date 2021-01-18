Kocaeli'de sokakta kalan 25 kişi barınma merkezlerine yerleştirildi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokakta kalan 25 kişiyi, kar yağışı nedeniyle barınma merkezlerine yerleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin kentte karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Zabıta Dairesi ekipleri otogar, tren garı, köprü altı, metruk bina, bankamatik gibi noktalarda da denetlemeler yapıyor.

İzmit ve Gebze'de hizmet veren barınma merkezlerine 25 vatandaş getirildi.

Vatandaşların, kalıcı yer bulunana kadar misafir edildiği barınma merkezlerinde, Gebze'de 50, İzmit'te ise 86 kişi kalıyor.

Öte yandan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Mobil Sosyal Destek Ekiplerinin de acil durum gerektiren olaylarda vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığı bildirildi.