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Kocaeli'de sokakta yürüyen kadına kapkaç anları saniye saniye kamerada - Son Dakika

Kocaeli'de sokakta yürüyen kadına kapkaç anları saniye saniye kamerada

24.10.2021 17:34

Kocaeli'de akşam saatlerinde sokakta tek başına yürüyen kadın, kendisini takip eden bir şüpheli tarafından kapkaça uğradı. Şüphelinin gizlice arkadan yaklaşarak kadının çantasını çaldığı görüntüler, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kartepe ilçesine bağlı Uzunçiftlik Mahallesinde ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, boş sokakta tek başına yürüyen kadını takip etmeye başladı. Şüpheli, dakikalarca süren takibin ardından kadının çantasını kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı.

YAŞANANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ

Bir anda neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın dengesini kaybederek yere düşerken, şüpheli ise koşarak kayıplara karıştı. Yaşanan kapkaç anı da saniye saniye kameralara yansıdı.

Son dakika haberi: Sokakta tek başına yürüyen kadına kapkaç anı kamerada

GİZLİCE ARKADAN YAKLAŞIP ÇANTASINI ALDI

Görüntülerde şüphelinin kadını gizlice takip ettiği, daha sonra birden koşarak çantasını aldığı, ardından da olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Kocaeli'de sokakta yürüyen kadına kapkaç anları saniye saniye kamerada
Kocaeli'de sokakta yürüyen kadına kapkaç anları saniye saniye kamerada

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de sokakta yürüyen kadına kapkaç anları saniye saniye kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de sokakta yürüyen kadına kapkaç anları saniye saniye kamerada - Son Dakika
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