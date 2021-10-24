Kocaeli'de sokakta yürüyen kadına kapkaç anları saniye saniye kamerada - Son Dakika

Kocaeli'de sokakta yürüyen kadına kapkaç anları saniye saniye kamerada

Kocaeli'de akşam saatlerinde sokakta tek başına yürüyen kadın, kendisini takip eden bir şüpheli tarafından kapkaça uğradı. Şüphelinin gizlice arkadan yaklaşarak kadının çantasını çaldığı görüntüler, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kartepe ilçesine bağlı Uzunçiftlik Mahallesinde ismi öğrenilemeyen bir şüpheli, boş sokakta tek başına yürüyen kadını takip etmeye başladı. Şüpheli, dakikalarca süren takibin ardından kadının çantasını kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı. YAŞANANLAR ANBEAN KAYDEDİLDİ Bir anda neye uğradığını şaşıran talihsiz kadın dengesini kaybederek yere düşerken, şüpheli ise koşarak kayıplara karıştı. Yaşanan kapkaç anı da saniye saniye kameralara yansıdı. GİZLİCE ARKADAN YAKLAŞIP ÇANTASINI ALDI Görüntülerde şüphelinin kadını gizlice takip ettiği, daha sonra birden koşarak çantasını aldığı, ardından da olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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