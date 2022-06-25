SOLOTÜRK, Kocaeli semalarına imzasını attı - Son Dakika
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SOLOTÜRK, Kocaeli semalarına imzasını attı

25.06.2022 21:22

SOLOTÜRK, Kocaeli semalarına imzasını attı SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla SOLOTÜRK'ÜN Kocaeli semalarında gerçekleştirdiği uçuş nefes kesti.

SOLOTÜRK, Kocaeli semalarına imzasını attı

SOLOTÜRK gösterisi nefes kesti

KOCAELİ - İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü dolayısıyla SOLOTÜRK'ÜN Kocaeli semalarında gerçekleştirdiği uçuş nefes kesti.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait SOLOTÜRK uçağı, Kocaeli semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Yapılan uçuş, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünü dolayısıyla F-16 savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen etkinliğe binlerce vatandaş katıldı. Seka Park Uçurtma Tepesi üzerinde F-16 savaş uçağıyla yapılan birbirinden zorlu manevralar izleyicileri mest etti. Bazı vatandaşlar uçuşu cep telefonuyla kayıt altına aldı. SOLOTÜRK kalkışı, SOLOTÜRK tonosu ve dünyanın en zor tekniklerinden biri olan 'Saygı uçuşu'nu gerçekleştiren pilotlar, büyük alkış aldı. İzmit semalarında yapılan akrobatik hareketler yaklaşık yarım saat sürdü.

"Göklerimizin aslanı SOLOTÜRK"

Etkinliği düzenleyen İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Gururumuz SOLOTÜRK'ü, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı vesilesiyle sizlerle buluşturmak istedik. İzmit semalarında yapacakları gösteriyle göklerimizin aslanı olan SOLOTÜRK, zaferimizi coşkuyla bize yaşatacak" dedi.

"Çok gururlandım"

Gösteriyi izleyen Murat Güney, "Çok duygulandım. Uçakların bu şekilde hareket etmesi beni çok etkiledi, muazzam bir şeydi. Böyle pilot yetiştiren anne ve babalara Allah güç kuvvet versin. Daha önce izlemiştim ancak çok uzaktaydım. Herkesin bu duyguyu yaşamasını isterim, çok gururlandım. O kadar kalabalık ki arabamı park edecek yer bulamadım. Ailem aşağıda ben yukarıda izledim" diye konuştu.

Gösteriyi ilk defa izlediklerini söyleyen Yasemin Gürbüz, "Ben çok heyecanlandım, çok güzel bir gösteriydi. Taklaları nasıl attığını çok merak ediyorum. Büyüyünce ben de pilot olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Jankat Efe ise "Ben bu kadar yakından uçacaklarını tahmin etmiyordum. Çok güzel bir gösteriydi. Bence çok yetenekliler" ifadelerini kullandı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, SOLOTÜRK ekibinden Binbaşı Emre Mert, Binbaşı Murat Bakıcı, Üsteğmen Alper Şen ve Emrah Aslantepe'ye teşekkür plaketi takdim etti.

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Kaynak: İHA

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