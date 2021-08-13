Kocaeli'de soluk borusuna kaçan baklava nedeniyle nefessiz kalan kişi kurtarılamadı - Son Dakika

Yıldıztekin, yakınları tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Başiskele ilçesinde bulunan özel hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

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