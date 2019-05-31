Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de son bir ayın uyuşturucu bilançosu ortaya çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kocaeli'de son bir ayın uyuşturucu bilançosu ortaya çıktı

1 saat önce

Kocaeli'de son bir ayda polis ve jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli'de son bir ayın uyuşturucu bilançosu ortaya çıktı, System.String[]
Kocaeli'de son bir ayda polis ve jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli'de uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor. Bu kapsamda polis ve jandarma ekiplerince son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 1 kg 378 gr esrar, 249 gr skunk, 145 gr sentetik kannabinoid maddesi, 204 adet ecstasy hap, 8 gr kokain, 8 adet sentetik ecza, 154 gr metamfetamin, 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:33 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Deprem Mezarlığı'nda köpeklerini arayan çocuklar, 15 haftalık cenin buldu "Yed-i Emin" deposunda vinçli vurgun! Değeri dudak uçuklattı Ceylan derisine altın yazmalı Tevrat ele geçirildi Köfteci dükkanında iğrenç pazarlık! Garson diye alıp zorla fuhuş yaptırdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 14:42:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de son bir ayın uyuşturucu bilançosu ortaya çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]