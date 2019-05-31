Kocaeli'de son bir ayın uyuşturucu bilançosu ortaya çıktı
1 saat önce
Kocaeli'de son bir ayda polis ve jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:33 Kaynak: İHA
'de son bir ayda polis ve jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kocaeli'de uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü
ile Jandarma
Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor. Bu kapsamda polis ve jandarma ekiplerince son bir ayda düzenlenen operasyonlarda 1 kg 378 gr esrar, 249 gr skunk, 145 gr sentetik kannabinoid maddesi, 204 adet ecstasy hap, 8 gr kokain, 8 adet sentetik ecza, 154 gr metamfetamin, 600 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. - KOCAELİ
Deprem Mezarlığı'nda köpeklerini arayan çocuklar, 15 haftalık cenin buldu
"Yed-i Emin" deposunda vinçli vurgun! Değeri dudak uçuklattı
Ceylan derisine altın yazmalı Tevrat ele geçirildi
Köfteci dükkanında iğrenç pazarlık! Garson diye alıp zorla fuhuş yaptırdılar