Kocaeli'de son bir haftada kaçak avlanan 31 kişiye 53 bin 805 lira ceza - Son Dakika

Kocaeli'de son bir haftada kaçak avlanan 31 kişiye 53 bin 805 lira ceza

Kocaeli'de son bir haftada kaçak avlanan 31 kişiye 53 bin 805 lira ceza uygulandı.

Kocaeli'de son bir haftada kaçak avlanan 31 kişiye 53 bin 805 lira ceza uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılığın önüne geçmek için kentte 18-24 Ocak tarihlerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kaçak avlandığı tespit edilen 31 kişiye 53 bin 805 lira idari para cezası verildi. Ekipler, 10 tüfek, 3 akü, 2 ses cihazı, 1 el feneri ve 1 çulluğa el koydu.

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