Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma kapsamında sosyal medya hesapları aracılığıyla kredi verme vaadiyle iletişim kurdukları vatandaşların, ücret karşılığında temin ettikleri banka hesaplarına kredi tahsis ücreti, kredi sigorta ücreti ve kredi ilk taksiti gibi bahanelerle para yatırtılarak dolandırılmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de kredi dolandırıcılığı iddiasıyla 8 zanlı yakalandı - Son Dakika

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