İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ağustos'ta sosyal medya hesapları aracılığıyla kredi verme vaadiyle iletişim kurdukları kişilerin, ücret karşılığında temin ettikleri banka hesaplarına kredi tahsis ücreti, kredi sigorta ücreti ve kredi ilk taksiti gibi bahanelerle para yatırtılarak dolandırılmasına ilişkin Kocaeli'de 7, İzmir 'de 1 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de kredi dolandırıcılığı iddiasıyla yakalanan 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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