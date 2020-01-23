Kocaeli'de sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasına 5 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasına 5 gözaltı - Son Dakika

Kocaeli'de sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasına 5 gözaltı

6 saat önce

Kocaeli'de, sosyal medya üzerinden iş vaadiyle ev kadınlarını dolandırdıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Kocaeli'de sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasına 5 gözaltı, System.String[]

Kocaeli'de, sosyal medya üzerinden iş vaadiyle ev kadınlarını dolandırdıkları iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram'da iletişim kurdukları ev kadınlarından evde iş vaadiyle kapora alarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, bu kapsamda kimlikleri belirlenen D.K, S.Ş, C.Ş, F.U. ve K.H'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla Gebze Adliyesine sevk edildi.

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:56 Kaynak: AA
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