Kocaeli'de sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasına 5 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasına 5 tutuklama - Son Dakika

Kocaeli'de sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasına 5 tutuklama

6 saat önce

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden iş vaadiyle ev kadınlarını dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'de sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasına 5 tutuklama, System.String[]

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden iş vaadiyle ev kadınlarını dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Sosyal medya uygulaması Instagram'da iletişim kurdukları ev kadınlarından evde iş vaadiyle kapora alarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, bu kapsamda kimlikleri belirlenen D.K, S.Ş, C.Ş, F.U. ve K.H'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla Gebze Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 07:30 Kaynak: AA
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