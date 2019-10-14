Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası iddiası
Son Dakika Güncel Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası iddiası

Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası iddiası

1 saat önce

Kocaeli'de, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası iddiası, System.String[]

Kocaeli'de, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 2 zanlı hakkında yakalama kararı çıkardı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda şüpheliler F.Ö. ve S.B, gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Barış Pınarı Harekatı, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 07:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



St Pauli'nin kadro dışı bıraktığı Enver'e destek çığ gibi büyüyor!
Son dakika: Çekya, Türkiye'ye silah satışını durdurdu Teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da çok sayıda mühimmat ele geçirildi Son dakika: SMO'nun operasyon başlattığı Münbiç'e Suriye ordusu da girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 20:54:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]