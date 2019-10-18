Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası iddiası

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı , Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen E.F, Y.Y. ve Ö.S. hakkında yakalama kararı çıkardı.

Kocaeli 'de, Türkiye 'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı 'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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