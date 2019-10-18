Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası iddiası
38 dakika önce
Kocaeli'de, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:50 Kaynak: AA
Kocaeli'de, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen E.F, Y.Y. ve Ö.S. hakkında yakalama kararı çıkardı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gebze, Çayırova ve Körfez ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
Athena Gökhan'dan ABD ile Türkiye'nin anlaşması sonrası dikkat çeken paylaşım: Demek bu işler böyle oluyor! Hande Doğandemir, köprünün açıklama yapılmadan trafiğe kapatılmasına sitem etti Hakkari, Nusaybin ve Yüksekova belediyelerine kayyum atandı Dayak görüntülerini kaydedip paylaşan üniversiteli kızların cezası indirilip, ertelendi