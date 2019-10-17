Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na karşı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.
Ekiplerce, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ikametgahlarında yapılan aramalarda dijital materyal ve örgütsel yayınlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B. ve İ.Ç, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.