Kocaeli'de STK'lardan harekata destek açıklaması

Kocaeli'de 50 sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu Başkan Vekili Muhammet Hanefi Akbulut, İzmit ilçesi Memur-Sen hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı tehditlerin artarak devam ettiğini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın ülkenin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak amacıyla düzenlendiğini anlatan Akbulut, "Irak ve Suriye'deki terörist örgütlerden ülkemize yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı halkımızın her türlü güvenliği için ulusal güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak üzere düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri olarak destekliyoruz ve gerekli her türlü destek ve yardımı yapmaya hazırız." diye konuştu.

Akbulut, devletin, komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne, milli birliğine, istikrarına verdiği önem çerçevesinde, vekalet savaşı sürdüren terörist gruplar PKK/PYD-YPG ile DEAŞ'ın etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik saldırılarının, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturduğuna dikkati çekerek, ayrımcılık yaparak fitne tohumları ekmeye çalışanlara karşı herkesin uyanık olması gerektiğini kaydetti.

"Doların yeri dolar ama vatanın yeri dolmaz"

Yetkili, güvenilir ve resmi makamların beyanatlarını esas alarak yurt içindeki sükuneti sağlamaları gerektiğine değinen Akbulut, şöyle konuştu:

"Şüpheli görülen her türlü şahıs, olay, paylaşım gibi olgulara karşı dikkatli olup toplumu hareketlendirmeye yönelik olarak şehrimizin kalabalık meydanlarında harekete geçmesi muhtemel provokatörlere karşı uyanık olmalıyız. 15 Temmuz'da birliğimize, bütünlüğümüze yönelik darbe görünümlü işgale karşı nasıl bir millet olduğumuzu tüm dünyaya gösterdiysek, şimdi de ordumuz seferdeyken bize yakışan tek şey, ülke ve ümmet olarak tek yumruk olmaktır. Unutmayalım ki, doların yeri dolar ama vatanın yeri dolmaz."

Kocaeli'deki camilerde Fetih Suresi okundu

Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı organizesiyle Kocaeli'nin 12 ilçesinde de Fetih Suresi okundu.

AK Parti Kocaeli Gençlik Kolları organizasyonunda Kocaeli'deki camilerde akşam namazından sonra Kur'an-ı Kerim ve Fetih Suresi okunurken, Mehmetçik'in başarısı için dua edildi.

Bazı vatandaşlar da operasyonda görev yapan Mehmetçikler için ayrı ayrı Kur'an-ı Kerim okudu.