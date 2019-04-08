Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Su Baskınları

Kocaeli'de Su Baskınları

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında su baskınlarının meydana geldiği yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrasında su baskınlarının meydana geldiği yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış, trafikte sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oldu. Kocaeli'nin büyük bir kesimini etkisi altına alan yağış sonrasında Gebze ilçesinde yollarda oluşan su birikintileri araçların ilerlemekte güçlük çekmesine neden oldu. İlçede birçok yol ve kavşakta etkili olan su baskını nedeni ile araçların birçoğu ilerleyemedi. Su baskının yaşandığı alandaki araçlara müdahale eden ekipler tarafından yapılan tahliye çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:01 Kaynak: İHA

Gebze, Kocaeli, Güncel
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