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Kocaeli'de su baskınlarının yaşandığı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti

36 dakika önce

Kocaeli'de su baskınlarının yaşandığı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti Tüm kenti etkisi etkileyen yağışta vatandaşlar zor anlar yaşadı Su baskınlarının yaşandığı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çektiKOCAELİ - Kocaeli'de sabah saatlerinde başlayan ve tüm kentte etkili olan sağanak...

Kocaeli'de su baskınlarının yaşandığı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti
Tüm kenti etkisi etkileyen yağışta vatandaşlar zor anlar yaşadı
Su baskınlarının yaşandığı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti
KOCAELİ - Kocaeli'de sabah saatlerinde başlayan ve tüm kentte etkili olan sağanak yağış sonrasında yol, iş yeri ve evlerde su baskınları yaşandı.
Kocaeli'de sağanak yağış etkili oluyor. Sabah saatlerinde başlayan ve tüm ilçelerde etkili olan yağış, hayatın olumsuz yönde etkilenmesine neden oldu. Yaşanan yağış sonrasında İzmit ilçesinde bazı yollarda su baskınları yaşandı. Yaşanan su baskınları nedeni ile araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yaşanan yağış nedeni ile Körfez, Başiskele ilçelerinde bulunan ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. İtfaiye ve Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri su baskınlarının yaşandığı iş yeri, ev ve yollarda su tahliyesi yaparak herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kocaeli, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:32 Kaynak: İHA
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