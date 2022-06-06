Kocaeli'de su giderine sıkışan kedi iş makinesi yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika
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Kocaeli'de su giderine sıkışan kedi iş makinesi yardımıyla kurtarıldı

06.06.2022 23:41
Kocaeli'de su giderine sıkışan kedi iş makinesi yardımıyla kurtarıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pis su giderine sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde pis su giderine sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cedit Mahallesi'nde su giderinden kedi sesi duyan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Gideri kontrol eden ekipler, kazma ve kürek yardımıyla giderin etrafını kazarak kediye ulaşmaya çalıştı.

Kediye ulaşılamaması üzerine gider borusunu boroskop kamera ile inceleyen ekipler, kedinin yerini belirledi.

İtfaiyeciler, iş makinesi yardımıyla zemini kazarak kedi yavrusunu bulunduğu yerden çıkarabildi.

YORUMLAR
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Yavru kedi gider borusunda sıkıştı, ekipler seferber oldu Yavru kedi gider borusunda sıkıştı, ekipler seferber oldu Kuyuya düşen kedi ve 2 yavrusunu itfaiye kurtardı Kuyuya düşen kedi ve 2 yavrusunu itfaiye kurtardı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de su giderine sıkışan kedi iş makinesi yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika

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