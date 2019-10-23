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Kocaeli'de "Su İzleme Günü Etkinliği"

57 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından "2019 Yılı Su İzleme Günü Etkinlikleri" kapsamında ortaokul öğrencilerine eğitim verildi.

Kocaeli'de

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından "2019 Yılı Su İzleme Günü Etkinlikleri" kapsamında ortaokul öğrencilerine eğitim verildi.

Gölcük Belediyesi ev sahipliğinde Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen eğitim programında 300 ortaokul öğrencisine 20 saat eğitim verildi.

Eğitim kapsamında öğrencilere suyun önemi, kullanım alanları, suyun izlenmesi, sularda hangi parametrelerin izleneceği ve izleme yöntemleri uygulamalı olarak anlatıldı.

İnteraktif olarak gerçekleştirilen eğitimlerde, Kocaeli ev Gölcük'teki su kaynakları tanıtılarak bölgesel farkındalık oluşturuldu. Eğitim sonunda öğrencilere "su dedektifi" unvanı verildi.


Düzenlenen programa Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tunçay, İzleme ve Su Bilgi Sistemi Daire Başkanı Nermin Anul, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü temsilcileri katıldı.

Suyun insan hayatındaki yeri ve önemini anlatan konuşmalar gerçekleştirilen program, plaket ve sertifika töreninin ardından sona erdi.

Kocaeli, Gölcük, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:46 Kaynak: AA
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