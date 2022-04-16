Kocaeli'de su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı

16.04.2022 23:15
Kocaeli'de su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobille çarpıştıktan sonra su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir otomobille çarpıştıktan sonra su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

D-605 kara yolunda İzmit istikametine giden Y.E. idaresindeki 34 UE 9008 plakalı otomobil, Yeşilova Mahallesi'nde M.Ç. yönetimindeki 41 FY 291 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 41 FY 291 plakalı otomobil devrilerek yol kenarında bulunan 2 metre derinliğindeki su kanalına düştü. Otomobilde yaralanan bir kişi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan bölgedeki trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kocaeli'de su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı
Kocaeli'de su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı
Kocaeli'de su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı

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Otomobil, Kocaeli, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de su kanalına düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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