Son dakika haberi! Kocaeli'de suç örgütlerine yönelik operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kocaeli'de suç örgütlerine yönelik operasyon: 14 gözaltı

01.07.2022 17:28

Son dakika haberleri: Kocaeli'de suç örgütlerine yönelik operasyon: 14 gözaltı Kocaeli'de suç örgütü kuran kişilere yönelik gerçekleştiren operasyonda 20 ayrı adrese baskın düzenlendi.

Kocaeli'de suç örgütlerine yönelik operasyon: 14 gözaltı

KOCAELİ - Kocaeli'de suç örgütü kuran kişilere yönelik gerçekleştiren operasyonda 20 ayrı adrese baskın düzenlendi. Operasyon çerçevesinde 14 kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "suç örgütüne üye olmak", "ölümle tehdit etmek suretiyle nitelikli yağma", "kasten yaralama", "tefecilik iddiası", "suç üstlenme", "tehdit" "6136 SKM ile silah ticareti yapmak" suçlarına ilişkin iki farklı dosya çerçevesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışma çerçevesinde, 20 ayrı adrese ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 6 ruhsatsız otomatik pompalı tüfek, 218 değişik ebatlarda fişek ve farklı şahıslar adına düzenlenmiş çok sayıda senet ele geçirildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Kocaeli'de suç örgütlerine yönelik operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika

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