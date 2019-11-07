Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
Son Dakika Güncel Kocaeli'de suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Kocaeli'de suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Kocaeli'de bir kafenin kasasından bozuk paraları çalan kişi suçüstü yakalandı.

Kocaeli'de suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı, System.String[]

Kocaeli'de bir kafenin kasasından bozuk paraları çalan kişi suçüstü yakalandı.


Alınan bilgiye göre, kafe olarak hizmet veren işletmeye şüpheli birinin girdiğini fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Şüpheli B.K'yi hırsızlık yaparken suçüstü yakalayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, üst aramasında iş yerine ait bozuk paraları ele geçirdi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının kafede dolaşması ve kasaya yönelmesi yer alıyor.

Kocaeli, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 08:18 Kaynak: AA
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