Sulama göletine giren çocuk boğuldu - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde arkadaşlarıyla sulama göletine giren çocuk boğuldu.

Mevlana Mahallesi Beylikdağı Şehir Ormanı'nda 2 arkadaşıyla sulama göletine giren 12 yaşındaki Furkan Şengül bir süre sonra gözden kayboldu.

Diğer çocukların ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Dalgıç polisler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından göletten Furkan Şengül'ün cesedini çıkardı.

Bu sırada çocuğun ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Ambulansa alınan Furkan Şengül'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna götürüldü.