Arkadaşlarıyla birlikte sulama sugöletine giren çocuk gözden kayboldu - Son Dakika
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Arkadaşlarıyla birlikte sulama sugöletine giren çocuk gözden kayboldu

15.04.2022 17:45

Arkadaşlarıyla birlikte sulama sugöletine giren çocuk gözden kayboldu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine giren 12 yaşındaki çocuk, bir anda gözden kayboldu.

Arkadaşlarıyla birlikte sulama sugöletine giren çocuk gözden kayboldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte sulama göletine giren 12 yaşındaki çocuk, bir anda gözden kayboldu. Dalgıçlar gölette çocuğu bulabilmek için çalışma başlattı.

Olay, Mevlana Mahallesi Beylikdağı Mesire Alanının içerisinde bulunan sulama göletinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Furkan Ş. isimli çocuk, 2 arkadaşıyla birlikte serinlemek için gölete girdi. Bir süre yüzdükten arkadaşları Furkan'dan haber alamadı. Çocuğun boğulduğunu düşünen arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis, itfaiye ve dalgıçlar sevk edildi. Gölete giren dalgıçlar çocuğu bulabilmek için çalışma başlattı.

Arkadaşlarıyla birlikte sulama sugöletine giren çocuk gözden kayboldu
Arkadaşlarıyla birlikte sulama sugöletine giren çocuk gözden kayboldu
Arkadaşlarıyla birlikte sulama sugöletine giren çocuk gözden kayboldu
Arkadaşlarıyla birlikte sulama sugöletine giren çocuk gözden kayboldu
Arkadaşlarıyla birlikte sulama sugöletine giren çocuk gözden kayboldu
Arkadaşlarıyla birlikte sulama sugöletine giren çocuk gözden kayboldu
Arkadaşlarıyla birlikte sulama sugöletine giren çocuk gözden kayboldu
Arkadaşlarıyla birlikte sulama sugöletine giren çocuk gözden kayboldu
Arkadaşlarıyla birlikte sulama sugöletine giren çocuk gözden kayboldu
Arkadaşlarıyla birlikte sulama sugöletine giren çocuk gözden kayboldu

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Arkadaşlarıyla birlikte sulama sugöletine giren çocuk gözden kayboldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arkadaşlarıyla birlikte sulama sugöletine giren çocuk gözden kayboldu - Son Dakika
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