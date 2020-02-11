Kocaeli'de şüpheli araçta uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Kocaeli'de şüpheli araçta uyuşturucu bulundu

6 saat önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu madde bulunurken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de şüpheli araçta uyuşturucu bulundu, System.String[]

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu madde bulunurken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dilovası ilçesi Demirciler Mahallesi'nde şüpheli bir araç durduruldu.

Dedektör köpek SITMA'nın tepki vermesi üzerine jandarma ekiplerince yapılan detaylı aramada, aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş halde 2 bin 475 adet ecstacy, 2 kilo 2 gram bonzai ve 8 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma, Dilovası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:16 Kaynak: AA
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