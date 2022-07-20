Çantadan bir özel güvenlik firmasının tişörtü ile kişisel eşyalar çıktı. Çantayı unuttuğu belirlenen kişi, daha sonra bölgeye gelerek malzemeleri teslim aldı.

Kaynak: AA

Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı - Son Dakika

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