Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de şüpheli cisim ihbarı
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Kocaeli'de şüpheli cisim ihbarı

16 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde birbirlerine kabloyla bağlı halde yüksek gerilim hattı direğinin ayaklarına bırakılan cisimler polisi alarma geçirdi.

Kocaeli'de şüpheli cisim ihbarı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde birbirlerine kabloyla bağlı halde yüksek gerilim hattı direğinin ayaklarına bırakılan cisimler polisi alarma geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsandede Caddesi ile Bankalar Caddesi kesişiminde bulunan yüksek gerilim hattı direğinin ayaklarında birbirine kabloyla bağlı yangın tüpü benzeri cisim gören bir fabrikanın güvenlik personeli, durumu polise bildirdi.
İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, enerji nakil hattındaki elektrik kesildi.
Polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, şüpheli cisimler uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde polis aracına alındı.
Olay yeri inceleme ekipleri, elektrik direğinin çevresinde çalışma yaptı.
Kocaeli Vali Yardımcısı Dursun Balaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir şüpheli paketten bahsedildi, şu anda ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yapıyor. Ekipler şüpheli cisimleri aldılar, herhangi bir durum var mı yok mu incelendikten sonra belli olacak." dedi.
Kocaeli, Polis, Gebze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 07:30 Kaynak: AA
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