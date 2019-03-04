Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Şüpheli Ölüm

Kocaeli'de Şüpheli Ölüm

33 dakika önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde içki içtikten sonra rahatsızlanan yabancı uyruklu iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Kocaeli'de Şüpheli Ölüm, System.String[]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde içki içtikten sonra rahatsızlanan yabancı uyruklu iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, orman işlerinde çalışmak için geldikleri Nüzhetiye Mahallesi'nde cami misafirhanesinde kalan Türkmen Sahyt Gurbanov (36) ile arkadaşı Özbek Ak Moljon Yusupol (43) içki içti.

İki arkadaştan gün boyu haber alamayan mahalleli, kontrol için gittikleri misafirhanede Gurbanov ve Yusupol'u hareketsiz buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusupol'un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Gurbanov ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:22 Kaynak: AA

Gölcük, Kocaeli, Güncel
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