Kontrolden çıkan işçi servisi ağaçlara çarparak durabildi - Son Dakika
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Kontrolden çıkan işçi servisi ağaçlara çarparak durabildi

07.09.2022 11:20
Kontrolden çıkan işçi servisi ağaçlara çarparak durabildi

Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi yol kenarında bulunan aydınlatma direği ve ağaçlara çarparak durabildi.

Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi yol kenarında bulunan aydınlatma direği ve ağaçlara çarparak durabildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 41 P 4161 plakalı Temsa marka otobüs İzmit istikametine doğru seyir halindeyken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. İşçileri evlerine bırakmak üzere yolda olduğu öğrenilen servis önce kaldırıma çıktı ardından aydınlatma direği ve birkaç ağaca çarparak durabildi. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaralı olmadığı öğrenildi. Eve gitmek üzere yolda olan işçiler, olay yerine gönderilen başka bir servisle evlerine götürüldü. Kazaya karışan otobüs ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan işçi servisi ağaçlara çarparak durabildi - Son Dakika

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