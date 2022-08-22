Seyir halindeki otomobil bariyerlere böyle çarptı

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Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kaza anı ise seyir halindeki bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, Kartepe ilçesine bağlı Köseköy Işıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, kaza anı ise bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ