Kocaeli'de tabancayla vurulan 10 yaşındaki çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 10 yaşındaki çocuk tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vural V. (25), Kuruçeşme Doğan Mahallesi Şeker Sokak'ta ablasıyla yaşayan sevgilisinin evine gitti.

Evin bahçesinden bir süre içeriyi izleyen Vural V, sevgilisinin ablasının kendisini fark etmesi üzerine tabancayla pencereye rastgele ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan mermi evde bulunan sevgilisinin 10 yaşındaki yeğeni Mehmet Ö'nün boynuna isabet etti.

Vural V, yaralanan Mehmet Ö'yü olay yerine geldiği taksiyle çevredeki özel hastaneye götürdükten sonra kaçtı.

İlk müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli Vural V. ile sevgilisini İzmit ilçesinde bir evde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.