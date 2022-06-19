Kocaeli'de tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti

19.06.2022 02:37
Kocaeli'de tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir genç tabancayla vurularak öldürüldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir genç tabancayla vurularak öldürüldü.

Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi'ndeki ayakkabıcılar çarşısında henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edilen Mertcan Pekatik (22), yaralı halde Halkevi mevkisindeki taksi durağına koşarak burada yere yığıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de tabancayla vurulan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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