Kocaeli'de tabancayla vurulan kişi öldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kerpe Mahallesi'ndeki bir sitede bekçi olarak çalıştığı öğrenilen G.D. ile site yöneticisi Mustafa Baygül (73) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu G.D, tabancayla Baygül'ü yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Baygül, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli, ormanlık alanda jandarma ekiplerince gözaltına alındı.