Kocaeli'de tadilat yapılan binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 4 katlı bir binanın çatısında yapılan tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Fevzi Çakmak Mahallesi Eğitim Sokak'taki bir apartmanın çatısında, izolasyon çalışması sırasında çıkan alevlerin etrafa sıçraması sonucu yangın çıktı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin de önlem amaçlı hazır beklediği olay yerindeki yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana geldi.