Kocaeli'de taklit ambalajlarda satılmak üzere paketlenen 1 ton toz deterjan yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de bazı markaların taklit ambalajlarında satılmak üzere paketlenen yaklaşık 1 ton toz deterjana el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince taklit ürünlerle mücadele çalışmaları kapsamında, İzmit ilçesinde bir depoda, bazı toz deterjan markalarının taklitlerinin bulunduğu tespit edildi.

Depoda yapılan aramada, bazı markaların ambalajlarıyla paketlenmiş yaklaşık 1 ton toz deterjan ile boş ambalajlar ele geçirildi.

İstanbul'dan tedarik ettikleri toz deterjanı, ambalajlarla paketleyerek piyasaya sürecekleri iddiasıyla bir kişi hakkında 6769 Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.