Taksiyle çarpışan araç kaza yerinden kaçtı - Son Dakika
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Taksiyle çarpışan araç kaza yerinden kaçtı

29.07.2022 04:07

Kocaeli'de taksi ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı.

Taksiyle çarpışan araç kaza yerinden kaçtı

Hafif ticari araç ile taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'de taksi ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan hafif ticari aracın durmayıp olay yerinden kaçtığı ve bir süre sonra yakalandığı öğrenildi.

Kaza, saat 02.30 sıralarında İzmit ilçesi, Ömerağa Mahallesi, Milli İrade Meydanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 T 0085 plakalı Dacia marka ticari taksi ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma neticesinde taksi, yol kenarındaki bariyerlere girdi. Hafif ticari aracın ise kaza yaptıktan sonra durmayıp bölgeden hızla uzaklaştığı öğrenildi. Bir süre sonra polis ekiplerince kaçan araç ve sürücüsü yakalandı. Sürücünün yanında yolcu olarak bulunan şahsın ve takside yolcu olarak bulunan iki kişinin yaralı olduğu tespit edildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince alınan yaralılar ambulanstaki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
500
5 araç kazaya karıştı, savrulan panelvan devrildi 5 araç kazaya karıştı, savrulan panelvan devrildi D-100'de zincirleme kaza: 1 yaralı D-100'de zincirleme kaza: 1 yaralı
Kaynak: İHA

Kocaeli, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksiyle çarpışan araç kaza yerinden kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taksiyle çarpışan araç kaza yerinden kaçtı - Son Dakika
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