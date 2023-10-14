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Kocaeli'de taksi şoförü silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Kocaeli'de taksi şoförü silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Son Güncelleme: 14.10.2023 21:34

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir taksi şoförü, arabaya binen müşterisi tarafından darp edildikten sonra tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırgan olay yerinden kaçarken, taksi yokuş aşağı kayarak pikap ve kamyonete çarptı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaeli'de taksi şoförü, arabaya binen müşterisi tarafından önce darp edildi, ardından tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırgan olay yerinden kaçarken, çalışır vaziyetteki ticari taksi, yokuş aşağı kayarak pikap ve kamyonete çarptı.

MÜŞTERİ OLARAK BİNDİ, TAKSİCİYİ DARBEDİP ÖLDÜRDÜ

Olay, saat 18.00 sıralarında Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi 101. Cadde Dörtyol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, müşteri olarak bindiği 41 T 6018 plakalı taksi ile seyir halinde ilerlerken, araç sürücüsü Murat Karaca'yı (45) henüz bilinmeyen bir nedenle darp etti. Daha sonra müşteri, tabancayla taksiciye ateş ederek kaçtı.

ÇALIŞIR VAZİYETTEKİ TAKSİ, YOKUŞ AŞAĞI GİTTİ

Çalışır vaziyette olan ticari taksi, yokuş aşağı kayarak pikap ve kamyonete çarparak durabildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Karaca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Taksi sürücüsü Murat Karaca
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de taksi şoförü silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de taksi şoförü silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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